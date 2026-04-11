Трамп заявил о танкерах, идущих в США за «сладчайшей» нефтью

На фоне операции США и Израиля против Ирана и блокады Тегераном транзита топливных судов через Ормузский пролив мировые цены на нефть резко выросли, однако после достижения перемирия между Ираном и США последовало заметное снижение котировок. В банке Goldman Sachs считают, что, если пролив останется закрытым еще на месяц, средняя цена нефти марки Brent по итогам 2026 года превысит $100 за баррель.