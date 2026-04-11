Трамп заявил о танкерах, идущих в США за «сладчайшей» нефтью

Пустые танкеры направляются в США для загрузки нефтью и газом, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Огромное количество полностью пустых нефтяных танкеров, одних из крупнейших в мире, сейчас направляются в Соединенные Штаты, чтобы загрузиться лучшей и самой “сладкой” нефтью (и газом!) в мире», — написал республиканец в соцсети Truth Social.
«Сладкая нефть» (англ. sweet crude oil) — нефть с низким содержанием серы (обычно до ~0,5%), поэтому она легче перерабатывается и дает меньше сернистых выбросов.
Трамп добавил, что США располагают объемами нефти, превышающими совокупные показатели «двух следующих крупнейших нефтяных экономик».
Соединенные Штаты являются мировым лидером по добыче нефти — около 13,4 млн барр/сут и активно экспортируют нефть и нефтепродукты в Европу и Азию.
Россия и Саудовская Аравия — следующие крупнейшие нефтяные экономики. Россия добывает около 10,4 млн барр/сут, переориентируя экспорт на Китай и Индию и развивая Восточную Сибирь, Ямал и переработку. Саудовская Аравия добывает 9−10 млн барр/сут и регулирует рынок через ОПЕК+.
Утром в субботу, 11 апреля, президент США также словом «отлично» прокомментировал публикацию в Truth Social пользователя AyusoValue, написавшего, что в США направляется целая волна пустых танкеров за «отчаянно необходимой нефтью» для рынков, «изголодавшихся» из-за блокады Ормузского пролива. Их вместимость составляет около 2 млн барр., говорится в сообщении.
Накануне Минэнерго США объявило о приеме предложений на экстренный обмен до 30 млн барр. малосернистой нефти из стратегического нефтяного резерва. Сырье планируется отпускать с площадки West Hackberry. Инициатива продолжает серию экстренных обменов: ранее, по данным ведомства, на рынок уже было направлено около 55 млн барр. с нескольких объектов резерва.
Условия обмена предполагают возврат к следующему году эквивалентного объема — 30 млн барр. — а также дополнительных баррелей более высокого качества. Мера, как отмечается, призвана ускорить поступление нефти на рынок и повысить устойчивость поставок.
Заявки на участие принимаются до 11:00 по центральному времени 13 апреля 2026 года.
На фоне операции США и Израиля против Ирана и блокады Тегераном транзита топливных судов через Ормузский пролив мировые цены на нефть резко выросли, однако после достижения перемирия между Ираном и США последовало заметное снижение котировок. В банке Goldman Sachs считают, что, если пролив останется закрытым еще на месяц, средняя цена нефти марки Brent по итогам 2026 года превысит $100 за баррель.
Ранее источники Semafor сообщали, что администрация США рассматривает продление временных санкционных послаблений, касающихся поставок российской и иранской нефти. Действующие лицензии по отдельным операциям истекают 11 и 19 апреля соответственно.
