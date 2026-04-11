Начались переговоры США и Ирана в Исламабаде

Среди красных линий, которые Иран озвучил для переговоров с США, — контроль Тегерана над Ормузским проливом, выплата военных репараций, разморозка заблокированных активов Исламской Республики и прекращение огня, которое должно соблюдаться по всему региону. Иран настаивает на том, что эти требования должны быть выполнены до начала переговоров.