Начались переговоры США и Ирана в Исламабаде

Переговоры в Исламабаде начались, сообщил американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с корреспондентом NewsNation. Он предупредил, что, если переговоры пройдут неудачно, США готовы «перезагрузиться», заявив: «Мы готовы к этому».
Об этом также сообщили CBS News два американских чиновника. Неясно, во сколько начались переговоры и носят ли они прямой характер, говорится в материале. Пресс-секретарь главы переговоров вице-президента США Джея Ди Вэнса отказался от комментариев, отметили в издании.
Начало переговоров Тегерана и Вашингтона в пакистанской столице подтвердил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Иранская сторона считает прогрессом в реализации перемирия интенсивные консультации в Исламабаде и ограничение атак на южные районы Ливана, а также согласие американской стороны на разморозку активов Ирана.
Ранее высокопоставленный иранский источник Reuters сообщил, что США согласились разморозить активы Ирана, хранящиеся в Катаре и банках других стран. Однако высокопоставленный американский чиновник сказал телеканалу CBS News, что Соединенные Штаты не соглашались разблокировать замороженные иранские активы.
Кроме того, иранское информационное агентство Mehr пишет, что перемирие в Ливане не полностью достигнуто и Иран считает, что США «обязаны заставить Израиль выполнить это обязательство».
Среди красных линий, которые Иран озвучил для переговоров с США, — контроль Тегерана над Ормузским проливом, выплата военных репараций, разморозка заблокированных активов Исламской Республики и прекращение огня, которое должно соблюдаться по всему региону. Иран настаивает на том, что эти требования должны быть выполнены до начала переговоров.
Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии 8 апреля. На переговорах в состав делегации США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иран представят главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф и глава иранского МИДа Аббас Арагчи.
Старший технический эксперт Азиатского фонда и региональный аналитик по вопросам безопасности Симбал Хан, однако, заявила, что «по-прежнему скептически относится» к тому, что переговоры в Исламабаде «приведут к долгосрочному миру», пишет CBS News.
