Reuters узнал, что Трампа отговорили от телеобращения по Ирану

Администрация США всерьез рассматривала идею общенационального телеобращения Дональда Трампа о перемирии с Ираном, но отказалась от нее, опасаясь преувеличить значимости договоренностей и недостаточной ясности параметров сделки, пишет Reuters.
По данным трех американских чиновников, президент настаивал на выступлении, однако советники смогли его отговорить. Белый дом публично назвал сообщения о подготовке обращения «фейком» и утверждает, что такой сценарий не обсуждался с Трампом.
По информации агентства, телевыступление рассматривали как возможность объяснить американцам резкую смену курса — от обещания «уничтожить целую цивилизацию» в случае отказа Ирана до согласия на двухнедельное перемирие. Однако до уведомления телеканалов дело не дошло.
Вместо обращения Трамп объявил о перемирии через соцсети, представив его как шаг к миру и открытию Ормузского пролива, который до сих пор остается заблокированным и провоцирует крупнейший срыв поставок энергоресурсов.
Решение отменить телевыступление, отмечает агентство, говорит о балансе в администрации Трампа, которая стремилась показать уверенность в сделке, несмотря на то что помощники республиканца признали ее хрупкость.
В ночь на 8 апреля Иран и США объявили перемирие на две недели. Иран тогда заявил, что США согласились с десятком требований Тегерана, Трамп называл их рабочей основой для переговоров. Тегеран и Вашингтон, однако, уже обвинили друг друга в нарушениях договоренностей.
Тем не менее делегации США и Ирана прибыли в Пакистан для переговоров. По словам Трампа, встреча уже началась. В состав делегации США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иран представят Галибаф и глава иранского МИДа Аббас Арагчи.
Трамп предупреждал 10 апреля что США применят военные корабли, если стороны не достигнут соглашения на мирных переговорах в Пакистане. До этого 4 апреля Трамп заявил, что США «обрушат ад» на страну, если Исламская Республика не заключит сделку с Вашингтоном и не откроет для прохода судов Ормузский пролив.
