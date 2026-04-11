МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине близится к завершению на фоне ослабления НАТО, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
«Мы, по всей вероятности, приближаемся к завершению этого конфликта. И, конечно, в ситуации, когда неудача НАТО станет очевидной, никто не хотел бы оказаться на месте Германии или Великобритании, ведь именно они возглавляют список стран, которых Россия может посчитать ответственными и на которые может обрушиться ее месть», — заявил он в интервью для YouTube-канала блогера Марио Науфала.
Как отметил эксперт, положение Украины постепенно усугублялось в течение долгого времени, однако теперь речь идет не только о нехватке живой силы, но и о проблемах с оружием на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Кроме того, Диесен обратил внимание на слова главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о проблемах с мобилизацией на Украине. По мнению профессора, это признание показывает, что Киев не готов платить цену за продолжение противостояния с Россией.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте «позитивная для нас».
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.