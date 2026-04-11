Мирзиёев передал Токаеву ценные документы, относящиеся к мавзолею Ходжи Ахмеда Яссауи

АСТАНА, 11 апр — Sputnik. Во время неформальной встречи в Бухаре президент Узбекистана передал президенту Казахстана ряд исторических документов, сообщила Акорда.

Источник: Sputnik.kz

Шавкат Мирзиёев передал Касым-Жомарту Токаеву копии найденных в Узбекистане ценных документов, чертежей и фотоматериалов 1920—1950-х годов, имеющих отношение к мавзолеям Ходжи Ахмеда Яссауи и Рабии Султан Бегим в Туркестане.

«Данные материалы, многие из которых до настоящего времени не вводились в научный оборот, имеют большую культурную и историческую ценность», — передает Акорда.

Затем от истории лидеры перешли к современности, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили Общенациональный хакатон по искусственному интеллекту, который проходит в Бухаре.

Участники хакатона в Бухаре работают над решением практических задач в сфере медицинских и образовательных технологий, а также в предпринимательстве. В региональных этапах соревнований приняли участие более 1000 молодых специалистов, студентов и разработчиков.

Также президентам представили последние разработки цифрового правительства Govtech Узбекистан, цифровые решения в сферах транспорта, таможни, налогообложения, энергетики, здравоохранения, социальной защиты, строительства и промышленности.