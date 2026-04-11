Reuters рассказал о прямых переговорах между США и Ираном в Пакистане

На переговорах вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретились с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи.
В переговорах также участвовал начальник штаба пакистанской армии.
Ранее о начале переговоров сообщила Al Jazeera. Обсуждения стартовали после проведения двусторонних встреч каждой стороны с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Американскую делегацию возглавляет Вэнс. Иранскую делегацию, численностью более 70 человек, возглавляют Мохаммад Багер Галибаф Аракчи.
Переговоры начались, несмотря на прежние заявления Тегерана о том, что они не состоятся без гарантий включения Ливана в условия перемирия и снятия санкций США, пишет издание. Неясно, были ли эти вопросы урегулированы до начала обсуждений.