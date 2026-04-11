Трамп заявил о начале расчистки Ормузского пролива от иранских мин

Соединенные Штаты начинают расчищать Ормузский пролив от иранских морских мин, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Сейчас мы приступаем к расчистке Ормузского пролива в качестве услуги для стран всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Удивительно, что у них не хватает смелости или воли сделать эту работу самим», — написал Трамп.
По словам республиканца, сейчас Иран «серьезно проигрывает» в конфликте, а единственное преимущество, которое осталось у Тегерана, — это угроза подрыва на мине в проливе. «Кстати, все их 28 минных тральщиков тоже лежат на дне моря», — добавил глава Белого дома.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о блокаде Ормузского пролива. До эскалации через него проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. На фоне сообщений о минировании пролива в марте Трамп призвал страны Европы и Азии направить свои корабли в Ормузский пролив, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути.
При этом республиканец критиковал страны НАТО за отказ содействовать в операции в Ормузском проливе, подчеркнув, что Вашингтон, в свою очередь, участвовал в вопросах украинского конфликта, хотя не был обязан.
После этого 22 страны — в том числе Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Южная Корея — в совместном заявлении выразили готовность внести вклад в обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив. Они, в частности, призвали Иран прекратить минирование прохода и удары по нефтегазовым объектам.
После достижения соглашения о прекращении огня между Ираном, США и Израилем Тегеран потребовал от судов, которые проходят через Ормузский пролив, координировать движение с ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из-за возможного нахождения там противокорабельных мин. Военно-морские силы КСИР ввели маршруты для прохода через пролив.
The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Иран до сих пор не открыл полностью Ормузский пролив, поскольку не может обнаружить и обезвредить все установленные в акватории мины.
