Как экс-партнер Deloitte стал фаворитом президентской гонки в Бенине

По оценке телеканала France 24, Патрис Талон приуменьшил серьезность декабрьского мятежа — на самом деле справиться с путчистами ему помогли нигерийские и французские союзники. Оппоненты Талона утверждают, что, хотя он не стал баллотироваться на третий срок, уходить из политики он не собирается. На это указывает, в частности, то обстоятельство, что в ноябре 2025 года Национальная ассамблея одобрила конституционную реформу, которая увеличивает срок полномочий парламента и президента с пяти до семи лет и предусматривает создание сената, членов которого назначает глава государства (предполагается, что это будут бывшие президенты, спикеры парламента, председатели Верховного суда и т.п.). Патрис Талон мог бы возглавить этот новый институт, сохранив все свое влияние на исполнительную власть.