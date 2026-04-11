Как экс-партнер Deloitte стал фаворитом президентской гонки в Бенине

Каков расклад сил перед голосованием.
12 апреля в Бенине пройдут президентские выборы. В бюллетенях — два кандидата.
Ромуальд Ваданьи (49 лет) — действующий министр экономики и финансов. Считается преемником уходящего президента Бенина Патриса Талона, который управлял страной два срока с 2016 года; в том же году Ваданьи стал министром финансов.
В 1990-е он кончил Высшую школу бизнеса в Гренобле и получил степень магистра в области финансов, а затем пошел работать в консалтинговую фирму Deloitte — сначала во Франции, потом в США. В 2007 году обучался в Гарвардской школе бизнеса. В 2012 году в возрасте 36 лет стал партнером в Deloitte, выстраивал ее работу в таких африканских странах, как Алжир, Бенин, Габон, Демократическая Республика Конго, Конго, Кот-д’Ивуар, Марокко, Тунис, Экваториальная Гвинея.
В 2016 году стал министром экономики и финансов в правительстве Талона. Продвигал частный сектор и предпринимательство; в 2020 году Конференция ООН по торговле и развитию — ЮНКТАД назвала Бенин одной из стран — лидеров по простоте и скорости открытия бизнеса.
В качестве кандидата в президенты был выдвинут в августе 2025 года от правящей партии «Прогрессивный союз за обновление» (Union progressiste pour le renouveau).
Поль Унькпе (56 лет) — бывший министр культуры, занимал этот пост в кабинете президента Тома Бони Яйи, который возглавлял Бенин с 2006 по 2016 год.
Бывший преподаватель английского языка, свою политическую карьеру он начал как мэр его родного города Бопа на юге страны (этот пост занимал с 2008 по 2015 год), а потом ненадолго стал министром культуры. На выборах 2021 года выдвигался как кандидат в вице-президенты вместе с Аласаном Суману, который в итоге проиграл Талону.
Кандидатом в президенты стал в 2025 году от оппозиционной партии «Силы каури за возрождающийся Бенин» (Forces cauris pour un Bénin émergent), которая не представлена в национальном парламенте.
Опросов общественного мнения, которые бы обозначили перспективы кандидатов, нет. Однако СМИ, как западные, так и африканские, называют фаворитом Ромуальда Ваданьи. Африканист, автор телеграм-канала Zangaro Today Алексей Целунов обращает внимание на широкую поддержку этого кандидата: за него выступил не только «Прогрессивный союз», но и «Республиканский блок» (Bloc Républicain), входящий в правящую коалицию, Шаби Яйи, сын экс-президента Тома Бони Яйи, и несколько околовластных организаций, финансируемых частным бизнесом. «У него репутация технократа с определенным уровнем дистанции по отношению к политическим партиям и определенный перечень заслуг, в котором реформы, инфраструктура, макроэкономическая стабильность, инвестиции — в частности, недавний выход на рынок исламских финансов», — перечисляет достижения Ваданьи эксперт.
У Поля Унькпе реноме «умеренного оппозиционера», продолжает Целунов, благодаря этому кандидат прошел все административные и политические фильтры. У партии, от которой он идет на выборы, нет ни мест в парламенте, ни мэров; перспективы Унькпе эксперт расценивает как ничтожные.
В этом году в республике прошли парламентские выборы. Все 109 мандатов в однопалатной Национальной ассамблее получили партии, которые поддерживали президента Талона: «Прогрессивный союз за обновление» — 60 мест, «Республиканский блок» — 49. Главная в Бенине оппозиционная партия «Демократы» (Les Démocrates), которую в 2020 году учредил бывший президент Бони Яйи, в парламент не прошла: она получила 16% голосов, а для представительства в парламенте необходимы 20%.
В октябре 2025 года «Демократы» также выдвинули своего кандидата в президенты — адвоката Рено Агбоджо. Однако к выборам его не допустили — согласно обновленной в 2019 году Конституции, чтобы стать кандидатом в президенты, необходимо заручиться поддержкой минимум 10% депутатов парламента и мэров страны. Агбоджо, как сообщила CENA, национальная избирательная комиссия, сделать этого не смог. «Демократы» после этого обвинили власти в создании искусственных барьеров, которые подавляют политическую конкуренцию.
Республика Бенин — государство в Западной Африке со столицей в городе Порто-Ново, бывшая французская колония. На западе граничит с Того, на северо-западе — с Буркина-Фасо, на севере — с Нигером, на востоке — с Нигерией, с юга омывается Гвинейским заливом. На территории площадью 114,7 тыс. кв. км проживают 14,4 млн человек. Почти половина населения исповедует христианство, треть — ислам, около 12% — вудуисты, около 5% принадлежат к местным религиозным группам.
По форме правления Бенин — президентская республика. Исторически на этой территории находилось государство Дагомея. Владением Франции она стала в 1894 году, вскоре вошла в состав Французской Западной Африки (в нее входило восемь стран региона — от Кот-д’Ивуара до Сенегала). В 1958 году в результате референдума страна получила автономный статус, в 1960-м обрела независимость, в 1975-м была переименована из Республики Дагомея в Республику Бенин.
Всемирный банк называет страну точкой пересечения двух важных транспортных путей региона: Абиджан (Кот-д’Ивуар) — Лагос (Нигерия) и Котону (Бенин) — Ниамей (Нигер). Это делает Бенин важным торговым и туристическим центром. Политическую ситуацию в стране Всемирный банк характеризует как стабильную, демократические режимы здесь чередуются в результате выборов.
Почему говорят о сохранении власти Талона.
В декабре 2025 года, в разгар выборной кампании, в Бенине едва не произошел государственный переворот. Группа военных, которая назвала себя «Военным комитетом по восстановлению» (Comité militaire pour la refondation — CMR), в эфире национального телевидения Benin TV заявила об отстранении от власти Патриса Талона, приостановке действия Конституции и роспуске всех госучреждений. Повстанцы обвинили правительство Талона в том, что оно не смогло обеспечить безопасность на севере страны, где с 2021 года действует группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin — JNIM), которая называет себя отделением «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена) в Мали, а также в невнимании к семьям погибших в столкновениях с ней солдат.
В тот же день группа военных атаковала резиденцию президента в городе Котону (финансовый центр, крупнейший город страны), когда там находился глава государства. Штурм не увенчался успехом, Талон не пострадал. Чуть позже он сообщил, что ситуация находится под контролем, переворот в Бенине не состоялся.
Тем не менее Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) все же заявило об отправке в Бенин военной миссии — около 200 военных из Нигерии, Ганы, Кот-д’Ивуара и Сьерра-Леоне. Она завершилась к февралю 2026 года. Следует иметь в виду, что за последние пять лет в Западной Африке произошло девять государственных переворотов (в Мали (два), Чаде, Гвинее, Буркина-Фасо (два), Нигере, Габоне, Гвинее-Бисау, что серьезно изменило военно-политический баланс в регионе. ЭКОВАС ввела санкции против Буркина-Фасо, Мали и Нигера; в итоге они вышли из ЭКОВАС и создали свою региональную организацию — Альянс государств Сахеля.
По оценке телеканала France 24, Патрис Талон приуменьшил серьезность декабрьского мятежа — на самом деле справиться с путчистами ему помогли нигерийские и французские союзники. Оппоненты Талона утверждают, что, хотя он не стал баллотироваться на третий срок, уходить из политики он не собирается. На это указывает, в частности, то обстоятельство, что в ноябре 2025 года Национальная ассамблея одобрила конституционную реформу, которая увеличивает срок полномочий парламента и президента с пяти до семи лет и предусматривает создание сената, членов которого назначает глава государства (предполагается, что это будут бывшие президенты, спикеры парламента, председатели Верховного суда и т.п.). Патрис Талон мог бы возглавить этот новый институт, сохранив все свое влияние на исполнительную власть.
Целунов называет политическую систему Бенина, созданную при Талоне, «управляемой демократией» с акцентом на экономические реформы и привлечение инвестиций. «У нее есть немало привлекательных сторон, хотя и темную сторону ее мы тоже хорошо знаем — постепенная автократизация, сворачивание политической конкуренции, секьюритизация и так далее», — прокомментировал РБК эксперт. Ваданьи — правая рука Талона, именно он был архитектором всех экономических реформ, и очень часто его полномочия выходили за рамки просто министерских, отмечает Целунов. «Модель роста, которую Ваданьи внедряет на протяжении уже десяти лет, себя далеко не полностью исчерпала, несмотря на накапливающиеся дисбалансы», — резюмировал эксперт.
Патрис Гийом Атаназ Талон родился 1 мая 1958 года в городе Уида в Бенине на побережье Гвинейского залива. Математик по образованию, в 1990-е годы он создал бизнес-империю в хлопковой отрасли, выкупая государственные активы, например порт Котону.
Был сторонником президента Яйи Бони, финансировал его президентские кампании. Однако после выборов 2011 года был обвинен в заговоре и бежал во Францию. В 2014 году был помилован, вернулся в Бенин, а в 2016-м был избран президентом страны.