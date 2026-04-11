Боевые корабли США вошли в Ормузский пролив на фоне переговоров с Ираном

Несколько американских военных кораблей первый раз с начала конфликта на Ближнем Востоке пересекли Ормузский пролив, передает корреспондент Axios. Fars сообщило об эсминце США, вышедшем из Фуджейры по направлению к проливу.

Источник: РБК

Несколько кораблей Военно-морских сил США пересекли Ормузский пролив, сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Это первый раз, когда военные корабли США пересекли Ормузский пролив с начала войны», — написал журналист в соцсети X.

Данное действие не было согласовано с Ираном, уточнил Равид.

Как сообщает иранское агентство Fars, американский эсминец вышел из порта Фуджейра (ОАЭ) и направился в сторону Ормузского пролива. По версии Fars, речь идет об эпизоде, который представитель МИД Ирана ранее обозначил в интервью Khabar Network как «возможное нарушение режима прекращения огня». По данным агентства, передвижение корабля вызвало реакцию иранских вооруженных сил, которые отслеживали его местоположение и проинформировали переговорную группу Ирана, находившуюся в Пакистане.

«Иран прямо сообщил пакистанскому посреднику, что, если судно продолжит движение, оно станет целью в течение 30 минут и ирано-американские переговоры пострадают», — говорится в сообщении.

Как утверждает Fars, после предупреждений иранской стороны кораблю был отдан приказ остановиться.

Официальных комментариев США по данному эпизоду нет.

Ранее днем в субботу, 11 апреля, в Ормузский пролив вошли три супертанкера — два китайских и один под греческим флагом.

Переговоры США и Ирана начались в Исламабаде при посредничестве Пакистана в субботу, 11 апреля, сообщил президент США Дональд Трамп, отметив, что в случае провала Вашингтон готов «перезагрузиться».

Также начало переговоров подтвердил и Корпус стражей исламской революции (КСИР). В Тегеране сочли прогрессом активные контакты в Исламабаде, снижение атак по югу Ливана и согласие США на разморозку иранских активов. Ранее источник Reuters сообщил о согласии Вашингтона разблокировать активы Ирана в Катаре и других странах, тогда как источник CBS утверждает, что США на это не шли.

Среди красных линий Ирана для переговоров с американской стороной — контроль над Ормузским проливом, репарации, разморозка активов и прекращение огня по всему региону.

Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о двухнедельном перемирии 8 апреля. По словам Трампа, США согласились на перемирие из-за готовности Ирана «к полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива, движение судов по которому было перекрыто Ираном после начала конфликта на Ближнем Востоке.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше