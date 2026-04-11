Боевые корабли США вошли в Ормузский пролив на фоне переговоров с Ираном

Несколько кораблей Военно-морских сил США пересекли Ормузский пролив, сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
«Это первый раз, когда военные корабли США пересекли Ормузский пролив с начала войны», — написал журналист в соцсети X.
Данное действие не было согласовано с Ираном, уточнил Равид.
Как сообщает иранское агентство Fars, американский эсминец вышел из порта Фуджейра (ОАЭ) и направился в сторону Ормузского пролива. По версии Fars, речь идет об эпизоде, который представитель МИД Ирана ранее обозначил в интервью Khabar Network как «возможное нарушение режима прекращения огня». По данным агентства, передвижение корабля вызвало реакцию иранских вооруженных сил, которые отслеживали его местоположение и проинформировали переговорную группу Ирана, находившуюся в Пакистане.
«Иран прямо сообщил пакистанскому посреднику, что, если судно продолжит движение, оно станет целью в течение 30 минут и ирано-американские переговоры пострадают», — говорится в сообщении.
Как утверждает Fars, после предупреждений иранской стороны кораблю был отдан приказ остановиться.
Официальных комментариев США по данному эпизоду нет.
Ранее днем в субботу, 11 апреля, в Ормузский пролив вошли три супертанкера — два китайских и один под греческим флагом.
Переговоры США и Ирана начались в Исламабаде при посредничестве Пакистана в субботу, 11 апреля, сообщил президент США Дональд Трамп, отметив, что в случае провала Вашингтон готов «перезагрузиться».
Также начало переговоров подтвердил и Корпус стражей исламской революции (КСИР). В Тегеране сочли прогрессом активные контакты в Исламабаде, снижение атак по югу Ливана и согласие США на разморозку иранских активов. Ранее источник Reuters сообщил о согласии Вашингтона разблокировать активы Ирана в Катаре и других странах, тогда как источник CBS утверждает, что США на это не шли.
Среди красных линий Ирана для переговоров с американской стороной — контроль над Ормузским проливом, репарации, разморозка активов и прекращение огня по всему региону.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о двухнедельном перемирии 8 апреля. По словам Трампа, США согласились на перемирие из-за готовности Ирана «к полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива, движение судов по которому было перекрыто Ираном после начала конфликта на Ближнем Востоке.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.