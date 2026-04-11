Обстановка в Венгрии перед выборами. Видео

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы 2026 года. Корреспондент РБК снял на видео обстановку в Будапеште в преддверии голосования.
Так, у станции метро Leher ter раздают листовки активисты оппозиционной партии «Тиса» (она является основным соперником ФИДЕС Виктора Орбана на апрельских выборах).
На видео попали также предвыборные плакаты с Орбаном и еще одним кандидатом в премьеры от ультраправой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи — обоим дорисовали клоунские носы.
Орбан является премьер-министром Венгрии с 2010 года. До этого он также занимал этот пост с 1998 по 2002 год. В случае переизбрания это будет шестой срок венгерского политика.
Премьер-министр в Венгрии обладает реальной исполнительной властью и определяет внешнюю и внутреннюю политику страны. Президент Венгрии (в настоящее время — Тамаш Шуйок) выполняет в основном церемониальные и представительские функции.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал венгерского премьера «по-настоящему сильным и влиятельным лидером», который «неустанно борется» за свою страну. По словам Трампа, Орбан любит Венгрию так же, как он любит Соединенные Штаты. Республиканец призвал жителей Венгрии голосовать за него. Чтобы поддержать Орбана, Будапешт незадолго до выборов также посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
The Guardian называет Орбана «самым дружественным к Москве лидером ЕС» и отмечает, что выборы в этом месяце будут иметь последствия, выходящие далеко за рамки Венгрии.
По информации газеты, средние показатели опросов показывают следующую картину: у оппозиционной партии «Тиса» 50% голосов, у ФИДЕС — 39%. Однако до 25% респондентов не определились. При этом ФИДЕС более популярна среди избирателей пенсионного возраста, а «Тиса» лидирует среди избирателей младше 40 лет. По мнению социологов, явка может достичь более 80%.
