H? rriyet: прокуратура Стамбула потребовала пожизненное заключение для Нетаньяху

Прокуратура Стамбула потребовала приговорить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и ряд израильских чиновников к пожизненному заключению. Обвинение запрашивает для них «от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы» по делу о геноциде, жестоком обращении и других преступлениях. Расследование в отношении израильских властей началось после того, как в октябре 2025-го они перехватили на пути в Газу флотилию «Сумуд» с Гретой Тунберг. Подробности — в материале «Газеты.Ru».