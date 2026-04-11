В Херсонской области после начала перемирия сообщили об атаке БПЛА

Человек пострадал, а также дом и три машины были повреждены в результате атаки беспилотников в городе Новая Каховка Херсонской области, сообщает врио главы Новокаховского городского округа Владимир Оганесов в Max.
"В городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждены три автомобиля, один дом.
Пострадал один человек", — говорится в сообщении.
Кроме того, были обнаружены и обезврежены три дрона с неразорвавшимися боеприпасами.
Оганесов опубликовал сообщение в 16:33 мск 11 апреля.
Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина готова поддержать пасхальное перемирие, но будет действовать «зеркально».
Накануне, 10 апреля, Оганесов сообщил о повреждении жилого частного дома при атаке БПЛА в селе Райское, тогда никто не пострадал.
