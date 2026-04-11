Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Херсонской области после начала перемирия сообщили об атаке БПЛА

Человек пострадал, а также дом и три машины были повреждены в результате атаки беспилотников в городе Новая Каховка Херсонской области, сообщает врио главы Новокаховского городского округа Владимир Оганесов в Max.

Источник: РБК

"В городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждены три автомобиля, один дом.

Пострадал один человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, были обнаружены и обезврежены три дрона с неразорвавшимися боеприпасами.

Оганесов опубликовал сообщение в 16:33 мск 11 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина готова поддержать пасхальное перемирие, но будет действовать «зеркально».

Накануне, 10 апреля, Оганесов сообщил о повреждении жилого частного дома при атаке БПЛА в селе Райское, тогда никто не пострадал.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

