Белый дом подтвердил проведение очной встречи представителей Ирана, США и Пакистана

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Представители Ирана, США и Пакистана проводят в Исламабаде трехстороннюю очную встречу, подтвердил журналистам сотрудник Белого дома.

Как он заявил, «США, Пакистан и Иран проводят сегодня (11 апреля — прим. ТАСС) трехстороннюю очную встречу». Слова этого сотрудника приводятся в сообщении пресс-пула американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

В американскую делегацию помимо Вэнса, входят спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США, предприниматель Джаред Кушнер. Кроме того, в числе участников американской переговорной группы заместитель помощника президента США по национальной безопасности Эндрю Бейкер, являющийся также помощником Вэнса по национальной безопасности, а также Майкл Вэнс — советник вице-президента по делам Азии.

«В Исламабаде в полном составе находятся американские эксперты по связанным с этой темой вопросам. Дополнительную поддержку оказывают эксперты, находящиеся в Вашингтоне», — уточняется в сообщении пресс-пула.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
