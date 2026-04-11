Белый дом подтвердил проведение очной встречи представителей Ирана, США и Пакистана

Как он заявил, «США, Пакистан и Иран проводят сегодня (11 апреля — прим. ТАСС) трехстороннюю очную встречу». Слова этого сотрудника приводятся в сообщении пресс-пула американского вице-президента Джей Ди Вэнса.
В американскую делегацию помимо Вэнса, входят спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США, предприниматель Джаред Кушнер. Кроме того, в числе участников американской переговорной группы заместитель помощника президента США по национальной безопасности Эндрю Бейкер, являющийся также помощником Вэнса по национальной безопасности, а также Майкл Вэнс — советник вице-президента по делам Азии.
«В Исламабаде в полном составе находятся американские эксперты по связанным с этой темой вопросам. Дополнительную поддержку оказывают эксперты, находящиеся в Вашингтоне», — уточняется в сообщении пресс-пула.