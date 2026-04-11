Bloomberg рассказал об опасности «нового мирового порядка»

Автор статьи считает, что новая система будет строиться без одного центра силы. По его мнению, влияние США снижается, а экономическая и политическая роль стран Азии и глобального Юга растет. Если в 1990 году страны G7 обеспечивали около половины мирового ВВП, то к 2025 году их доля сократилась примерно до четверти. В то же время Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии значительно усилили свои позиции, говорится в материале.