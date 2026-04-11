Bloomberg рассказал об опасности «нового мирового порядка»

Новый формирующийся мировой порядок может оказаться более опасным из-за роста неопределенности и ослабления прежней системы международных правил, считает старший аналитик по вопросам политики центра New America Гордон Лафорж, передает Bloomberg.
По оценке аналитика, прежний порядок начал разрушаться постепенно за несколько последних десятилетий — на фоне войны в Ираке, финансового кризиса и пандемии, — а затем, по его мнению, этот процесс резко ускорился во время президентства Дональда Трампа. В этот период США пересматривали международные соглашения, вводили торговые ограничения и оказывали давление на союзников, отмечает Лафорж.
Автор статьи считает, что новая система будет строиться без одного центра силы. По его мнению, влияние США снижается, а экономическая и политическая роль стран Азии и глобального Юга растет. Если в 1990 году страны G7 обеспечивали около половины мирового ВВП, то к 2025 году их доля сократилась примерно до четверти. В то же время Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии значительно усилили свои позиции, говорится в материале.
При этом растет влияние крупных компаний и негосударственных организаций, которые все чаще участвуют в решении международных вопросов наравне с государствами, пишет Лафорж. Несмотря на политические разногласия, глобальная экономика, по его мнению, остается взаимосвязанной: мировая торговля и инвестиции продолжают увеличиваться.
Страны все реже объединяются в устойчивые блоки и чаще формируют временные союзы под конкретные задачи — такая модель может быть эффективной в экономике, здравоохранении и борьбе с изменением климата, однако хуже работает в сфере безопасности, отмечает аналитик.
По мнению автора, риски возрастают именно в вопросах безопасности. Ослабление прежней системы сдерживания приводит к увеличению числа конфликтов, росту военных расходов и обсуждению расширения ядерных программ в разных странах.
Дополнительную угрозу создает высокая неопределенность: к традиционным рискам добавляются кибератаки, новые пандемии, последствия технологического развития и климатические изменения, говорится в материале.
В результате, как считает Лафорж, формирующийся мировой порядок будет одновременно более гибким, но и более нестабильным и рискованным.
По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый международный порядок начнет формироваться во второй половине 2020-х. Она считает, что Европа должна готовиться к переменам, чтобы к 2030 году создать сильную оборонную структуру.
Глава евродипломатии Кая Каллас ранее назвала фактической основой мирового порядка «закон джунглей», отметив, что декларируемая система правил на практике часто уступает праву сильнейшего.
Президент Владимир Путин в ноябре 2024 года также заявил о формировании нового мирового порядка. По его словам, за последние два десятилетия человечество пережило события исторического масштаба, в результате которых складывается новое мировое устройство, отличное от прежних систем. Глава государства также раскритиковал западный либерализм, отметив рост нетерпимости и агрессии и назвав опасной логику «кто не с нами, тот против нас».
