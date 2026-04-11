Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране сообщили о возможном продлении переговоров с США в Исламабаде

Переговоры США и Ирана в Исламабаде могут продлить еще на сутки, если стороны увидят реальный прогресс. При этом Тегеран настаивает на красных линиях, а Вашингтон направляет корабли через пролив во время переговоров.

Источник: РБК

При необходимости переговоры США и Ирана в Пакистане могут продлить еще на один день, сообщает корреспондент Tasnim. Fars отмечает, что специализированные делегации присоединились к основной переговорной команде более двух часов назад.

В случае прогресса переговоров пребывание иранской команды в Исламабаде могут продлить, но решение по этому вопросу пока не принято, сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии 8 апреля. Переговоры сторон в Исламабаде начались 11 апреля. В состав делегации США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иран представят главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф и глава иранского МИДа Аббас Арагчи.

Associated Press (AP) со ссылкой на пакистанского чиновника пишет, что переговоры «идут хорошо». «Я не могу сказать, сидят ли они в одной комнате или в разных, но переговоры начались и идут хорошо», — заявил источник агентства.

Президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил в Х, что иранская делегация в Пакистане «всецело защищает интересы Ирана» и будет «смело вести переговоры в этом отношении». Он подчеркнул, что, каким бы ни был исход переговоров, «правительство будет на стороне народа».

Среди красных линий Ирана для переговоров с американской стороной — контроль над Ормузским проливом, репарации, разморозка активов и прекращение огня по всему региону.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США применят военные корабли, если стороны не достигнут соглашения на мирных переговорах в Пакистане. По информации Axios, несколько кораблей Военно-морских сил США пересекли Ормузский пролив на фоне переговоров с Ираном в Исламбаде. По информации издания, это действие не было согласовано с Ираном. Передвижение корабля вызвало реакцию иранских вооруженных сил, которые отслеживали его местоположение и проинформировали переговорную группу Ирана, находившуюся в Пакистане, отмечает Fars.

