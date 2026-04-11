В Иране сообщили о возможном продлении переговоров с США в Исламабаде

В случае прогресса переговоров пребывание иранской команды в Исламабаде могут продлить, но решение по этому вопросу пока не принято, сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии 8 апреля. Переговоры сторон в Исламабаде начались 11 апреля. В состав делегации США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иран представят главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф и глава иранского МИДа Аббас Арагчи.
Associated Press (AP) со ссылкой на пакистанского чиновника пишет, что переговоры «идут хорошо». «Я не могу сказать, сидят ли они в одной комнате или в разных, но переговоры начались и идут хорошо», — заявил источник агентства.
Президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил в Х, что иранская делегация в Пакистане «всецело защищает интересы Ирана» и будет «смело вести переговоры в этом отношении». Он подчеркнул, что, каким бы ни был исход переговоров, «правительство будет на стороне народа».
Среди красных линий Ирана для переговоров с американской стороной — контроль над Ормузским проливом, репарации, разморозка активов и прекращение огня по всему региону.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США применят военные корабли, если стороны не достигнут соглашения на мирных переговорах в Пакистане. По информации Axios, несколько кораблей Военно-морских сил США пересекли Ормузский пролив на фоне переговоров с Ираном в Исламбаде. По информации издания, это действие не было согласовано с Ираном. Передвижение корабля вызвало реакцию иранских вооруженных сил, которые отслеживали его местоположение и проинформировали переговорную группу Ирана, находившуюся в Пакистане, отмечает Fars.
