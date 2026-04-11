В Иране сообщили о возможном продлении переговоров с США в Исламабаде

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США применят военные корабли, если стороны не достигнут соглашения на мирных переговорах в Пакистане. По информации Axios, несколько кораблей Военно-морских сил США пересекли Ормузский пролив на фоне переговоров с Ираном в Исламбаде. По информации издания, это действие не было согласовано с Ираном. Передвижение корабля вызвало реакцию иранских вооруженных сил, которые отслеживали его местоположение и проинформировали переговорную группу Ирана, находившуюся в Пакистане, отмечает Fars.