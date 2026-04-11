Борис Джонсон посетил Запорожскую область и написал репортаж

Борис Джонсон был первым лидером стран G7, посетившим Украину после начала конфликта. Спустя год после его визита возглавлявший делегацию Украины на переговорах с Россией в 2022 году Давид Арахамия рассказал, что именно Джонсон убедил Киев отказаться от соглашения и продолжить боевые действия. «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И “давайте будем просто воевать”, — рассказал он.