Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил позиции 65-й бригады ВСУ в Запорожской области и опубликовал в Daily Mail колонку, в которой призвал западных лидеров пересмотреть подход к оказанию помощи Киеву.
В репортаже, который вышел под названием Boris in the kill zone, Джонсон описывает, как выглядят поселки вблизи линии фронта. Он пишет, что провел в прифронтовой зоне 48 часов и заметил уровень усталости украинских военных, но уверен, что «однажды они отобьются».
Бывший британский премьер также раскритиковал западных союзников за отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты. Он призвал не винить в этом только США, напомнив, что у Великобритании и Германии есть собственное оружие.
«Бесполезно винить только Трампа и отказ США дать “Томагавки”. У Великобритании есть свои дальнобойные ракеты, и у немцев тоже», — пишет он. Джонсон также заявил, что европейские страны не имеют права упрекать Вашингтон, когда они «коллективно сидят» на сотнях миллиардов замороженных российских активов.
Отдельное внимание Джонсон уделил состоянию вооружения украинской армии. Он пишет, что посетил место расположения зенитной батареи под Киевом и был поражен «древности их оружия». «Если “Браунинги” выходят из строя, они палят из АК-47, один из которых, как я видел, был выпущен в 1964 году», — отмечает он.
В финале статьи Джонсон называет слова о помощи Украине от союзников «пустыми»: «Судя по тому, что я вижу, мы смехотворно не выполняем свои обещания».
Россия осуждает предоставление военной помощи Украине. Кремль неоднократно заявлял, что поставки оружия не изменят ход боевых действий, а лишь затянут конфликт.
Борис Джонсон был первым лидером стран G7, посетившим Украину после начала конфликта. Спустя год после его визита возглавлявший делегацию Украины на переговорах с Россией в 2022 году Давид Арахамия рассказал, что именно Джонсон убедил Киев отказаться от соглашения и продолжить боевые действия. «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И “давайте будем просто воевать”, — рассказал он.
Президент России Владимир Путин называл «очень печальным» отказ Украины от диалога после призывов Джонсона. Однако сам экс-премьер утверждал, что слова о его причастности к срыву переговоров «чушь». Он настаивал, что лишь хотел поговорить с Зеленским и заверить его в поддержке.
После отставки Джонсон неоднократно выступал с предложениями отправить войска на Украину и усилить поддержку Киева. В феврале 2026 года он вновь заявил, что западные страны должны отправить войска на Украину «сейчас», а не дожидаться завершения боевых действий.
