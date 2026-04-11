Чехия и Сербия поддержали Виктора Орбана в канун выборов в Венгрии

Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой сидит с Орбаном за одним столом на фоне зеленых деревьев и жмет ему руку, улыбаясь. Орбан также улыбается. Вучич выразил ему благодарность «за дружбу сербов и венгров». «Без него этой дружбы не было бы. И да, каким бы ни был результат, спасибо Виктору за все и поддержка завтра на выборах», — говорится в посте сербского лидера.