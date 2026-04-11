Чехия и Сербия поддержали Виктора Орбана в канун выборов в Венгрии

Премьер-министр Виктор Орбан всегда защищал интересы как граждан Венгрии, так национальные интересы государства, заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш в X в преддверии выборов в Венгрии.
«Поддерживаю Виктора Орбана в это воскресенье. Он всегда защищал граждан Венгрии и национальные интересы Венгрии. В турбулентные времена выбор в пользу стабильности и проверенного лидерства имеет как никогда большое значение», — говорится в посте Бабиша.
Премьер-министр Чехии также подчеркнул, что Орбан выступает за сильную Европу, построенную на мире, суверенных нациях и суверенных государствах-членах, а также на конкурентоспособности.
Венгрия является парламентской республикой. В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы 2026 года. Орбан является премьер-министром страны с 2010 года. До этого он также занимал этот пост с 1998 по 2002 год. В случае переизбрания это будет шестой срок венгерского политика.
Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой сидит с Орбаном за одним столом на фоне зеленых деревьев и жмет ему руку, улыбаясь. Орбан также улыбается. Вучич выразил ему благодарность «за дружбу сербов и венгров». «Без него этой дружбы не было бы. И да, каким бы ни был результат, спасибо Виктору за все и поддержка завтра на выборах», — говорится в посте сербского лидера.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс также выразил поддержку Орбану, официально посетив государство. Он также призвал венгров прийти на выборы и поддержать действующего премьера. Вместе с тем Вэнс подчеркнул, что США «помогают кампании», но будут работать с любым победителем, передает Би-би-си.
