Дрон ВСУ ударил по заправке под Курском после начала перемирия на Пасху

Три человека, включая годовалого ребенка, пострадали при атаке дрона на заправку в городе Льгове Курской области, сообщает губернатор региона Александр Хинштейн в Max.
С 16:00 11 апреля начало действовать пасхальное перемирие между Россией и Украиной. Хинштейн подчеркнул, что удар по заправке произошел после начала перемирия. «Удар врага произошел после 16 часов — уже во время объявленного пасхального перемирия», — говорится в сообщении.
Ребенок получил осколочное ранение головы, его мать — акубаротравму.
Еще один пострадавший — мужчина с травмой бедра. Всех троих госпитализировали.
Акубаротравма (или контузия головного мозга) — это травма, полученная в результате действия акустической взрывной волны.
До того врио главы Новокаховского городского округа Владимир Оганесов сообщил после 16:00 о «повышенной активности БПЛА» в городе Новая Каховка Херсонской области. Пострадал один человек, дом и три автомобился были повреждены. Когда именно были нанесены удары, Оганесов не уточнил.
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Затем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев согласен на этот шаг, но будет действовать «зеркально».
Оставайтесь на связи с РБК в Max.