С чем Венгрия подошла к парламентским выборам

«Большинство венгров проголосовали бы за кого угодно, только не за Орбана», — заявил РБК венгерский журналист Горват Хорват. «Кажется, что стабильность — это хорошо, но сейчас складывается ситуация, когда система уже настолько стабильна, что не может исправлять свои ошибки», — продолжает он. По оценке Хорвата, очень многие хотят, чтобы изменился тон внутренней политики и произошло «возвращение к демократии», в том числе вернулась свобода печати. «Если Мадьяр выполнит свое обещание сократить президентскую власть до двух мандатов в четыре года, это уже будет шаг навстречу. Он, к слову, хотя и молодой политик, но достаточно жесткий и бескомпромиссный. Не исключено, что мы будем разочарованы в нем уже спустя два месяца, если он одержит победу, но сейчас мы хотим перемен», — добавил Хорват.