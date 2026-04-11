С чем Венгрия подошла к парламентским выборам

12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Опросы прочат победу оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, который еще два года назад состоял в правящей ФИДЕС, возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном: согласно данным PolitPro от 11 апреля, перевес в пользу оппозиции хотя и сократился по сравнению с мартом, но составляет почти 9 п.п — 49,3% против 40,5%.
Государственное собрание Венгрии (парламент) состоит из 199 депутатов и избирается по смешанной системе: 106 мест распределяются в одномандатных округах по мажоритарному принципу (то есть для победы достаточно относительного большинства голосов), 93 — по партийным спискам в общенациональном округе по пропорциональной системе с применением метода д’Ондта. Проходной барьер: 5% для партий, 10% — для коалиций из двух партий, 15% — для объединений из трех и более партий.
С 2014 года признанные национальные меньшинства могут получить мандат по специальным спискам при пониженной квоте (0,27% голосов) либо направить в парламент представителя без права голоса. При этом в декабре 2024 года были изменены границы избирательных округов: в Будапеште их число сократили, а в окружающей его области (медье Пешт) увеличили. Власти объяснили реформу демографическими изменениями, а оппозиция расценила это как попытку изменения баланса сил в пользу правящего альянса.
По результатам выборов 2022 года коалиция ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии (КДНП) получила чуть больше половины голосов по партийным спискам, но в целом благодаря успеху в одномандатных округах — около двух третей мест в парламенте. Виктор Орбан был главой кабинета министров в 1998—2002 годах; затем он снова занял этот пост в 2010-м и сейчас находится в должности четвертый срок подряд. Победа ФИДЕС на грядущих выборах позволит ему стать главой правительства в шестой раз.
11 апреля в Будапеште прошел масштабный митинг ФИДЕС — заключительный в избирательной кампании Орбана. На площадь Святой Троицы премьер прибыл вместе с главой МИД Петером Сийярто — в автобусе с надписью «Только ФИДЕС». А утром Орбан записал видеообращение, которым запустил акцию «Миллион рукопожатий». Премьер призвал активистов и кандидатов своей партии по всей стране общаться с людьми на улицах: «Давайте пожмем руки миллиону венгров и скажем им, что завтра выборы, что Венгрии нужны мир и безопасность, что ФИДЕС — это надежный выбор».
Мадьяр завершал избирательное турне в Дебрецене — втором по величине городе республики. При этом он предложил сторонникам «Тисы» собраться в Будапеште вечером 12 апреля, чтобы вместе следить за ходом определения результатов, а после «отпраздновать победу» (избирательные участки закрываются в воскресенье в 19:00 по местному времени, а уже через час избирательное бюро обещает представить первые результаты).
При этом сторонники «Тисы» не обошли вниманием финальную акцию Орбана и устроили рядом свой митинг. В ходе нынешней кампании Будапешт, как и вся республика, фактически раскололся на два лагеря, хотя столица считается городом с серьезным оппозиционным потенциалом и контролируется с 2019-го коалицией левых и зеленых партий.
Почему итоги выборов могут быть восприняты с недоверием.
За две недели до выборов почти половина опрошенных аналитическим центром Medián венгров допустили фальсификацию со стороны ФИДЕС. Из числа поддерживающих эту точку зрения 76% — сторонники «Тисы», 33% — неопределившиеся и даже 2% сторонников Орбана. Манипуляции со стороны «Тисы» допускает пятая часть опрошенных, среди которых 54% сторонников ФИДЕС и «практически никто» из сторонников оппозиции. Аналитики приходят к выводу, что независимо от того, кто победит, большая часть сторонников противоположной стороны вряд ли примет результаты.
Венгерский политолог Габор Штир отмечает, что венгерское общество расколото уже давно, но отличительная черта надвигающихся выборов заключается в том, что теперь оппозиция едина, хотя до перехода Мадьяра в «Тису» в 2024-м рейтинг последний не поднимался выше 20 п.п., как и у остальных оппозиционных партий. «12 апреля шансы одержать победу есть как у ФИДЕС, так и у “Тисы”. Мадьяр, который был почти никому не известен до 2024-го, смог нарастить оппозиционный электорат. Ему помогло то, что в ФИДЕС не восприняли его изначально всерьез. Кроме того, объективно за 16 лет в обществе назрела усталость от Орбана, особенно у молодого поколения. Даже тот факт, что это правительство фактически освободило молодежь от налогов, уже не учитывается», — заявил Штир РБК.
Венгры в возрасте до 25 лет с 2025 года освобождены от уплаты подоходного налога (составляет в республике 15%). Это мера была принята правительством Орбана в рамках реализации демографической политики, направленной на повышение рождаемости и поддержку семей. В ноябре прошлого года правительство также освободило от уплаты подоходного налога женщин, имеющих троих детей, с 2026 года такая же налоговая льгота начала действовать в отношении женщин с двумя детьми.
По оценке Штрира, уровень сегодняшнего напряжения в венгерском обществе сложно сравнить даже с тем, что имел место 36 лет назад, когда страна выходила из сферы влияния СССР. «Тогда ситуация была намного спокойнее, поскольку была позитивная энергия. Сейчас же на улицах чувствуются скорее негатив и даже ненависть», — отмечает эксперт.
«Большинство венгров проголосовали бы за кого угодно, только не за Орбана», — заявил РБК венгерский журналист Горват Хорват. «Кажется, что стабильность — это хорошо, но сейчас складывается ситуация, когда система уже настолько стабильна, что не может исправлять свои ошибки», — продолжает он. По оценке Хорвата, очень многие хотят, чтобы изменился тон внутренней политики и произошло «возвращение к демократии», в том числе вернулась свобода печати. «Если Мадьяр выполнит свое обещание сократить президентскую власть до двух мандатов в четыре года, это уже будет шаг навстречу. Он, к слову, хотя и молодой политик, но достаточно жесткий и бескомпромиссный. Не исключено, что мы будем разочарованы в нем уже спустя два месяца, если он одержит победу, но сейчас мы хотим перемен», — добавил Хорват.
Петер Мадьяр, будучи членом ФИДЕС с 2003-го, покинул партию и решил себя попробовать в большой политике на фоне политического скандала, который разгорелся в Венгрии в начале 2024-го. Тогда в отставку отправилась президент республики Каталин Новак; об уходе из политики заявила также бывшая супруга Мадьяра, министр юстиции Юдит Варга. После этого Мадьяр, делавший бизнес-карьеру в подконтрольных правительству крупных компаниях, дал сенсационное интервью ведущему политического подкаста, в котором обрушился с критикой на правящую партию и правительство Орбана, а уже в марте анонсировал создание собственной партии. Однако позже отказался от этой идеи, объяснив, что не успеет зарегистрировать ее к июньским выборам в Европарламент. В итоге он присоединился к «Тисе», которая тогда серьезно отставала в опросах от ФИДЕС — 21% против 32%. В результате он практически переформатировал «Тису» под себя, и это принесло успех: на выборах в Европарламент партия Орбана показала свой худший результат, впервые набрав менее половины голосов (44,8%), а «Тиса» пришла второй, набрав 29,6% и получив семь евромандатов.
Эксперты независимого венгерского аналитического центра Political Capital отмечают, что в Венгрии невозможно фальсифицировать итоги выборов с помощью, например, хакерского взлома, поскольку венгерский избирательный процесс основан на бумажных документах (результаты подсчитанных голосов на избирательных участках записываются в протокол, копия которого предоставляется всем соответствующей счетной комиссии). Кроме того, на каждом избирательном участке находятся как минимум два представителя оппозиции. Наиболее реалистичным вариантом «махинации» эксперты считают подкуп избирателей. «Пока бедность, уязвимость и безнадежность определяют повседневную жизнь множества людей, всегда будет существовать политическая сила, которая будет заставлять пострадавших продавать свои избирательные права», — говорится в докладе центра.
Стоит иметь в виду, что в 2025-м правительство Орбана запустило программу объемом 150 млрд форинтов по поддержке малого бизнеса в небольших поселениях и неблагополучных регионах (GINOP Plusz-1.2.4−25). Благодаря ей гранты в том числе получают пабы, пивные и винные лавки, бары, закусочные, которые в правительстве называют «душой деревень». В результате, как отмечает Reuters, во многих городках ФИДЕС — это синоним государства, которое предоставляет деньги и рабочие места.
Именно за электорат отдаленных регионов развернулась основная борьба ФИДЕС и «Тисы» на финальной фазе предвыборной кампании: как Орбан, так и Мадьяр в последние недели провели множество митингов в маленьких городах и селах. С молодыми сторонниками «Тиса» из Секешвехервара (47 км от Будапешта), представившимися как Боби и Дада, РБК удалось пообщаться на митинге ФИДЕС, который проходил в этом городе 10 апреля. «Это были ужасные 16 лет. Орбан двигает страну в пророссийском направлении, а Мадьяр принесет нам настоящий экономический подъем благодаря партнерству с ЕС», — заявил Боби. «Он (Мадьяр) говорит не просто общие слова, а обещает реальные перемены», — добавил Дада, отметив, что изучил предвыборную кампанию Мадьяра и она ему «очень понравилась».
В свою очередь, участвовавший в митинге сторонник ФИДЕС Хубш Сарваш сказал РБК, что благодаря Орбану страна постоянно развивается. «Мы знаем его уже более 20 лет. Он в политике с 1998 года, так что он проделал большую работу для Венгрии. Благодаря ему страна постоянно двигается вперед. Поэтому мы ему доверяем. Венгрия — наш дом, и мы защищаем наш дом, как и все в мире», — добавил он.
Журналисты венгерского издания Portfolio отмечают, что целенаправленная политика поддержки уязвимых слоев населения, проводимая ФИДЕС, смягчила последствия экономического кризиса в краткосрочной перспективе, но увеличила дефицит бюджета. Многие избиратели считают, что в скором будущем фискальная политика будет ужесточена. При этом экономическая программа «Тисы» базируется на том, что Будапешт получит средства из фондов ЕС, которые были заморожены из-за того, что Брюссель посчитал антидемократическими некоторые из реформ, проводимых Орбаном. Республика, в частности, не дождалась около €2 млрд из так называемой программы сплочения ЕС, для разморозки которых власти страны должны выполнить 27 условий, касающихся верховенства права.
По мнению Штира, эту предвыборную кампанию можно сравнить с матчем по женскому гандболу. «Последние две минуты решают исход матча. Здесь, я думаю, ситуация такая же. И вероятно, завтра вечером мы не узнаем еще итоговый результат. Если после подсчета голосов по партийным спискам разница между “Тисой” и ФИДЕС будет очень маленькой, то все внимание будет приковано к тому, когда досчитают бюллетени в одномандатных округах. Допустим, там ФИДЕС получит где-то на 10−20 мандатов больше, и тогда Орбан с небольшим, но отрывом может все-таки выиграть. Но я ничего не исключаю», — отмечает политолог.
Национальное избирательное бюро сообщает, что в ночь после выборов, в зависимости от явки, будут подсчитаны приблизительно 92−95% голосов, поданных по партийным спискам, и примерно 94−97% голосов, поданных за кандидатов по одномандатным округам.
Как другие страны упоминались в ходе предвыборной кампании.
Из исследования Medián следует, что 48% опрошенных им венгров допускают вмешательство России в выборы в Венгрии и около четверти — со стороны Украины, США или институтов ЕС. Сторонники «Тисы» и ФИДЕС смотрят на ситуацию по-разному: те, кто поддерживают оппозицию, в первую очередь говорят о влиянии Москвы, сторонники Орбана — Киева и Брюсселя.
Взаимные обвинения в работе на иностранные государства стали лейтмотивом предвыборной кампании. Орбан еще в январе заявил, что Мадьяр заключил пакт с Украиной с целью свержения правительства ФИДЕС и установления прозападной администрации; соответственно, в адрес Киева прозвучало обвинение во вмешательстве в предвыборную кампанию. Некоторые журналисты называют нынешнюю кампания ФИДЕС прямо антиукраинской. В частности, по всему Будапешту висят плакаты, на которых Мадьяр изображен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Опасно! Только ФИДЕС! Остановим их!» — призывает лозунг на плакате.
В марте в Венгрии по подозрению в отмывании денег были задержаны семеро украинцев (впоследствии они были освобождены), которые везли из Австрии миллионы долларов и евро наличными и слитки золота. Орбан предположил, что эти средства предназначены для финансирования «оппозиционной проукраинской партии». Мадьяр неоднократно отрицал связь с Киевом, отмечая, что нет никаких подтвержденных фактов о финансировании «Тисы» со стороны Украины.
Мадьяр в начале марта призвал не допустить российского вмешательства в выборы. Он утверждал в соцсетях со ссылкой на публикацию расследовательского портала Vsquare, что в Будапешт из Москвы якобы прибыли трое сотрудников спецслужб, чтобы обеспечить дезинформацию избирателей в пользу ФИДЕС. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в открытом письме главе «Тисы» подчеркнул, что Россия, в отличие от руководства Евросоюза, уважает суверенитет Венгрии и не вмешивается в ее внутренние дела.
В конце марта в ряде венгерских оппозиционных СМИ появились расшифровки частных бесед министра иностранных дел Петера Сийярто с российским коллегой Сергеем Лавровым. В некоторых из них венгерский дипломат якобы делился сведениями о результатах заседаний ЕС. Министерство юстиции страны вскоре начало официальное расследование в связи с этим эпизодом. При этом параллельно было запущено расследование дела о возможной причастности двух IT-специалистов, связанных с партией «Тиса», к работе на Киев. «Я призываю президента Зеленского немедленно приказать своим агентам вернуться домой и уважать волю венгерского народа», — прокомментировал эту информацию Орбан, отметив, что Украина работает над тем, чтобы после выборов в Венгрии было сформировано правительство, которое «будет поддерживать войну, отрежет Венгрию от дешевой российской энергии и передаст венгерские деньги Украине».
«Еще родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать грешно. А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого, тем более лучше помалкивать и не позориться», — прокомментировал эти сообщения Лавров и пояснил, что в обсуждениях с Сийярто речь шла в основном о защите законных прав венгров на Украине.
При этом главу «Тисы» сложно уличить в ярой симпатии к Украине. Он выступает против поставок оружия Киеву, говорит об ущемлении прав венгерского меньшинства на Украине и не видит ее в ЕС. Евродепутаты от «Тисы» проголосовали в Европарламенте против предоставления Украине кредита в размере €90 млрд. В предвыборной программе «Тисы» говорится, что она выступает против «ускоренного» вступления Украины в ЕС. Кроме того, в ней также утверждается, что Венгрия должна крайне постепенно сокращать закупки нефти и газа у России и полностью отказаться от них лишь к 2035 году, то есть через восемь лет после установленного Еврокомиссией дедлайна.
В апрельском интервью AP Мадьяр также анонсировал «прагматичный» подход к России. «Прагматизм означает, что мы не можем говорить о внутренних делах России, а они не имеют права голоса в наших делах. Мы суверенные страны, и мы уважаем друг друга. Но мы не должны нравиться друг другу», — пояснил он. Вместе с тем на митингах, которые проходят в поддержку «Тисы», зачастую звучит «Русские — вон!».
По словам Штира, обе основные партии используют в этой предвыборной кампании образ внешнего врага и ожидать, что «Тиса» в случае прихода к власти сохранит сотрудничество с Россией или будет хотя бы балансировать, не приходится. «Если не поменяется внешнеполитический курс, тогда средства из европейских фондов не будут возвращены. Мадьяр — не столько правоцентрист, сколько популист. Его заявления об отказе от российского газа к 2035 году все равно соответствуют планам ЕС. Он просто старается подать это мягче, именно поэтому ему и удается набирать популярность», — отмечает политолог.
Горан Хорват, комментируя внешнеполитические тезисы Мадьяра, говорит: «Предвыборная кампания — это одно дело, а править государством — это другое». «Там будут, конечно, большие сюрпризы. Говорить правду — это очень опасно иногда, поэтому Мадьяр научился молчать, — продолжает он. — Но это только до воскресенья вечера. А потом — посмотрим».
Штир, прогнозируя реакцию партий на итоги выборов, напоминает, что Орбан половину своей политической карьеры находился в оппозиции, так что у него есть опыт поражений. А вот сторонники «Тисы», по мнению политолога, вряд ли примут победу ФИДЕС, и в стране в этом случае начнутся ожесточенные протесты.