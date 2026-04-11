Южная Корея одобрила выплаты 70% населения на фоне кризиса в Ормузском проливе

Национальное собрание Южной Кореи утвердило экстренный дополнительный бюджет, согласно которому финансовая помощь в размере от 100 тысяч до 600 тысяч вон (что составляет от около 67 долларов до примерно 405 долларов США, от 5 тысяч рублей до 31 тысячи рублей) будет выплачена 70% населения. Об этом свидетельствуют официальные результаты голосования, опубликованные после заседания парламента.

Источник: AP 2024

Данные выплаты предназначены для 35 миллионов жителей страны. Треть граждан, чей ежемесячный доход выше общепринятой средней планки, таких денег не увидят. Ключевое условие получения помощи — это не только уровень заработка, но и регион проживания. Тем, кто живёт за пределами столицы, а также людям, относящимся к незащищённым категориям, добавят сверху.

Кабинет министров внёс этот финансовый план как антикризисную меру, призванную смягчить последствия энергетического коллапса на фоне ситуации в Ормузском проливе. Общий объём заложенных средств достигает 26,2 триллиона вон, что приравнивается к 17 миллиардам долларов.

Из этой суммы 4,8 триллиона вон (3,1 миллиарда долларов) уйдёт на адресные перечисления гражданам. Оставшиеся деньги распределят между несколькими статьями: дотации региональным администрациям, компенсации для удержания предельных цен на горючее и программам, направленным на трудоустройство молодёжи.

Политические оппоненты власти расценили прямые выплаты гражданам как дешёвый популизм накануне муниципальных и региональных выборов, назначенных на июнь. В ходе голосования предложение поддержали 214 парламентариев из 244 находившихся в зале. Негативно высказались 11 народных избранников, ещё 19 предпочли не участвовать в решении.

Однако ситуация вокруг Ближнего Востока имеет надежду на нормализацию. Недавно о начале переговорного процесса с Ираном заявил президент США Дональд Трамп. При этом он воздержался от оценки того, действует ли иранская сторона добросовестно на текущем этапе.

