Южная Корея одобрила выплаты 70% населения на фоне кризиса в Ормузском проливе

Национальное собрание Южной Кореи утвердило экстренный дополнительный бюджет, согласно которому финансовая помощь в размере от 100 тысяч до 600 тысяч вон (что составляет от около 67 долларов до примерно 405 долларов США, от 5 тысяч рублей до 31 тысячи рублей) будет выплачена 70% населения. Об этом свидетельствуют официальные результаты голосования, опубликованные после заседания парламента.