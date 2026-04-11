Меликов вспомнил фразу из советского кино на фоне сообщений об отставке

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал сообщения о своей возможной отставке желанием бросить ему в спину «ком грязи». Источники РБК ранее сообщали, что в мае Меликов может покинуть пост.

Источник: РБК

На фоне сообщений о возможной отставке глава Дагестана Сергей Меликов заявил о продолжении работ по устранению последствий чрезвычайной ситуации в республике и вспомнил фразу из советского фильма «В бой идут одни старики».

«В кабинетах власти республики, за которую я тут бьюсь, в кулуарах, в СМИ, в социальных сетях уже который день не утихают страсти. Обсуждают не ЧС и помощь, которую ждут люди, а политические “новости”, соревнуются в том, кто именно сейчас решился сгрести и бросить в меня больший ком грязи. Все это делается в спину, а мне очень хочется ответить им цитатой из фильма “В бой идут одни старики”: “Выходи драться один на один. На взлете бить не буду”, — написал он в телеграм-канале.

Меликов добавил, что после заседания правительственной комиссии он работает в федеральных органах власти, чтобы как можно скорее наладить жизнь в Дагестане, помочь пострадавшим и обеспечить основу для дальнейшего развития республики. Он также сообщил о поддержке Дагестана со стороны президента Владимира Путина.

По словам Меликова, в ближайшие дни он планирует встретиться с журналистами, блогерами и представителями общественности и ответит на любые вопросы.

Накануне федеральный чиновник и два источника РБК, близких к администрации президента, сообщили, что Меликов в мае может покинуть свой пост. В этом году у него заканчивается срок полномочий. Как уточнили собеседники, решение было принято до произошедшего в начале апреля масштабного наводнения в Дагестане.

Основным кандидатом на пост главы Дагестана, по данным источников РБК, является заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Магомед Рамазанов. Он присутствовал на совещании у Путина по ликвидации последствий паводка, после которого президент предложил ему поработать в Дагестане.

Один из источников РБК сообщил, что назначение Рамазанова в полпредство ДФО могло быть этапом подготовки к губернаторской должности.

Политолог Виталий Иванов связал кадровую логику Кремля с традиционной сложностью региона, включая коррупционные риски и напряженность в местных элитах. Он отметил, что последние руководители Дагестана имели силовой бэкграунд — Владимир Васильев, возглавлявший республику с 2017 по 2020 год, ранее занимал пост заместителя министра внутренних дел, а Меликов был первым замдиректора Росгвардии.

В конце марта — начале апреля в Дагестане из-за сильных дождей начались масштабные подтопления, был введен режим ЧС. Погибли шесть человек, пострадали дома и соцобъекты, были нарушены энерго-, водо- и газоснабжение. В четверг, 9 апреля, режим ЧС в Дагестане и Чечне повысили с регионального до федерального уровня.

Васильев Владимир Абдуалиевич: биография руководителя «Единой России»
В рядах «Единой России» насчитывают 30 млн сторонников и 2,5 млн постоянных членов. Собрали главное о Владимире Васильеве, ее руководителе, государственном деятеле и управленце, отвечающем за развитие крупнейшего в России политического объединения.
Читать дальше