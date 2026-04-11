«Выходи драться один на один»: Меликов опроверг слухи о своей отставке, вспомнив цитату из советского фильма

Источник: Комсомольская правда

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов опроверг слухи о своей возможной отставке. В личном аккаунте в мессенджере MAX политик обратился ко всем, кто распространяет подобные сообщения, вспомнив цитату из культового советского фильма «В бой идут одни старики».

«Все это делается в спину, а мне очень хочется ответить: “Выходи драться один на один. На взлете бить не буду”, — написал Меликов.

Глава Дагестана подчеркнул, что людей больше интересуют подобные слухи, чем обсуждение чрезвычайной ситуации в республике после потопов и помощь пострадавшим от них.

Ранее KP.RU сообщал, что на заседании правительственной комиссии в Махачкале глава МЧС России Александр Куренков заявил о решении отнести ситуацию с паводками в Дагестане к ЧС федерального характера.