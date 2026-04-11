Глава Белгородской области после начала перемирия сообщил об ударах БПЛА

Два мирных жителя пострадали при атаке украинских дронов на Белгородскую область, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Он опубликовал пост в 18:37 мск 11 апреля. С 16:00 мск 11 апреля начало действовать пасхальное перемирие между Россией и Украиной.
По данным Гладкова, мужчина получил баротравму после удара FPV-дрона ВСУ по движущемуся автомобилю в городе Шебекино. Машина была повреждена. Вторым пострадавшим стала женщина в Грайвороне. На месте атаки были повреждены окна в частном доме и автомобиль.
Кроме того, при атаках были повреждены дома в Шебекинском округе, несколько автомобилей, включая грузовой, крыша административного здания на одном из предприятий и другие объекты.
Пострадали объекты и в других населенных пунктах региона. Например, в поселке Малиновка Белгородского округа при взрыве дрона в двух частных домах повреждены остекление и фасады, перебита линия электропередачи.
Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке БПЛА ВСУ на заправку под Курском, при которой пострадали трое — годовалый ребенок с матерью и мужчина. Хинштейн подчеркнул, что удар по заправке произошел после начала перемирия.
Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие до исхода дня 12 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал этот шаг, подчеркнув, что Киев будет действовать «зеркально».
Оставайтесь на связи с РБК в Max.