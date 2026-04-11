Великобритания заявила о возможной пользе Украины в Ормузском проливе

Опыт Украины в области использования беспилотников может оказаться полезным для разрешения ситуации в Ормузском проливе, заявил министр армии Британии Эл Карнс, пишет Reuters. При этом Карнс подчеркнул, что Украина остается главным приоритетом Великобритании в обороне.
Киев отправил 201 военного эксперта по защите от беспилотников типа «Шахед» (Shahed 136) на Ближний Восток и готов предоставить еще 34 специалиста, сообщил в марте украинский лидер Владимир Зеленский. Он также отметил, что страна готова к сотрудничеству в создании БПЛА и развитии военных технологий. По его словам, Украина способна производить до 2 тыс. дронов-перехватчиков в день и поставлять половину союзникам.
«Украина обладает одними из лучших в мире технологий, разработанных во время войны. Я думаю, что это может оказаться полезным на Ближнем Востоке, как мы уже видим в борьбе с беспилотниками “Шахед”, вплоть до Ормузского пролива», — сказал Карнс во время визита в Киев в пятницу, 10 апреля.
Британский министр отметил, что, хотя Великобритания предоставляет Украине финансирование, обучение и военный потенциал, она также может многому научиться у Киева в области боевых инноваций, особенно в технологиях беспилотников, использовании искусственного интеллекта.
На этом фоне британский политик призвал Украину ускорить экспорт своих передовых технологий, чтобы занять свою нишу на мировом рынке, а также содействовать обмену опытом и развитию с союзниками по НАТО.
Украина выдала свои первые экспортные лицензии в феврале 2026 года. Киев надеется привлечь средства для расширения своей оборонной промышленности, используя при этом свое оружие в качестве дипломатического рычага в отношениях с союзниками, отмечает агентство. Однако некоторые руководители предприятий жалуются, что Киев затягивает с утверждением лицензий и рискует упустить возможность, предоставленную войной с Ираном.
В Великобритании находится завод по производству украинских беспилотников-перехватчиков, который начал производство в феврале. Другая украинская военно-технологическая компания со штаб-квартирой в Великобритании, UForce, производит морские беспилотники «Магура». Ранее в апреле глава офиса президента Украины Кирилл Буданов признал, что украинские беспилотники производятся исключительно из иностранных компонентов на импортном оборудовании, назвав Украину лишь «пользователем».
Россия осуждает военную помощь Украине и критиковала европейские страны за милитаризацию.
