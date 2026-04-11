FT узнала о тупике в переговорах Ирана и США

Иранское информационное агентство Fars сообщает, что делегации по завершении первого этапа дипломатических переговоров в Пакистане обменялись письменными документами, в которых изложены обсуждаемые вопросы.
Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии 8 апреля. Переговоры сторон в Исламабаде начались 11 апреля. В состав делегации США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иран представят главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф и глава иранского МИДа Аббас Арагчи.
