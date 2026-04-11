Глава Роскосмоса Баканов заявил о попытках атак дронами космодрома Плесецк

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил о попытках нанести удары дронами по космодрому Плесецк в Архангельской области в день запуска интернет-спутников. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в субботу, 11 апреля.