Глава Роскосмоса Баканов заявил о попытках атак дронами космодрома Плесецк

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил о попытках нанести удары дронами по космодрому Плесецк в Архангельской области в день запуска интернет-спутников. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в субботу, 11 апреля.
«У нас в этот день были попытки прилетов, серьезные по космодрому», — заявил Баканов.
Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что несмотря на эти обстоятельства, совместные боевые расчеты госкорпорации и космических войск ВС России смогли выполнить свои задачи.
Ранее KP.RU сообщал, что российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет». Проект позволит обеспечить доступ в интернет российских пользователей из Сибири и Арктики.