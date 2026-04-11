Баканов рассказал о попытке ВСУ атаковать дронами космодром «Плесецк»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать беспилотниками космодром «Плесецк» во время запуска спутников широкополосного доступа в интернет, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
«Когда говорят, что космос вне политики, наши “друзья” сделали все, чтобы этот пуск не состоялся. У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий “Роскосмоса” и космических войск осуществили заданное», — сказал глава госкорпорации главе государства (цитата по «РИА Новости»).
Путин, в свою очередь, поздравил Баканова с успешным развертыванием российской низкоорбитальной широкополосной группировки связи.
Руководитель «Роскосмоса» отметил, что это важное событие состоялось около двух недель назад. Тогда компания «Бюро 1440» сообщила о выводе на орбиту первых 16 спутников целевой группировки связи — запуск состоялся 23 марта в 20:24 мск.
«Бюро 1440» — частная аэрокосмическая компания из группы «ИКС Холдинг», развивающая низкоорбитальную спутниковую систему широкополосной передачи данных с глобальным покрытием, которую позиционируют как российский аналог Starlink. Проект предполагает создание группировки из сотен аппаратов, рассчитанной на высокие скорости передачи данных и низкую задержку сигнала, в том числе для транспорта и удаленных территорий.
