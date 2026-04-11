Баканов рассказал о попытке ВСУ атаковать дронами космодром «Плесецк»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать беспилотниками космодром «Плесецк» во время запуска спутников широкополосного доступа в интернет, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Источник: РБК

«Когда говорят, что космос вне политики, наши “друзья” сделали все, чтобы этот пуск не состоялся. У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий “Роскосмоса” и космических войск осуществили заданное», — сказал глава госкорпорации главе государства (цитата по «РИА Новости»).

Путин, в свою очередь, поздравил Баканова с успешным развертыванием российской низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

Руководитель «Роскосмоса» отметил, что это важное событие состоялось около двух недель назад. Тогда компания «Бюро 1440» сообщила о выводе на орбиту первых 16 спутников целевой группировки связи — запуск состоялся 23 марта в 20:24 мск.

«Бюро 1440» — частная аэрокосмическая компания из группы «ИКС Холдинг», развивающая низкоорбитальную спутниковую систему широкополосной передачи данных с глобальным покрытием, которую позиционируют как российский аналог Starlink. Проект предполагает создание группировки из сотен аппаратов, рассчитанной на высокие скорости передачи данных и низкую задержку сигнала, в том числе для транспорта и удаленных территорий.

Материал дополняется.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше