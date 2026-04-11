Самолёт с освобождёнными из плена ВСУ бойцами приземлился в Подмосковье

В Подмосковье совершил посадку борт с российскими военнослужащими, освобождёнными с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

11 апреля состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «175 на 175». Перед отправкой в Россию самолётом, освобождённые находились в Белоруссии, где им оказали первую медицинскую и психологическую помощь. В России все они пройдут полный курс лечения и реабилитации в военных госпиталях. В Минобороны РФ отметили, что обмен стал возможен благодаря посредничеству Объединённых Арабских Эмиратов.

Ранее сегодня сообщалось, что семь жителей Курской области, вернувшиеся домой в ходе недавнего обмена пленными, содержались на Украине как заложники.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.