В Подмосковье сел самолет с освобожденными из плена Украины военными

В одном из аэропортов Подмосковья приземлился самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена с Украиной, сообщает «РИА Новости».
Ранее днем 11 апреля Минобороны сообщило, что в Белоруссию с подконтрольной Киеву территории перевезли 175 российских военнослужащих.
Взамен Украине были переданы 175 военнопленных ВСУ.
Кроме того, были возвращены семеро российских граждан — жителей Курской области, которые будут доставлены домой. Эти люди — последние, кто оказался на территории Украины после вторжения ВСУ в августе 2024 года.
Возвращение российских военнослужащих из плена было произведено при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
О состоявшемся обмене сообщил ранее и президент Украины Владимир Зеленский. Украинской стороне были переданы военнослужащие ВСУ, бойцы Нацгвардии, пограничники, сержанты и офицеры, а также семь гражданских, рассказал он.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.