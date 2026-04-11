В Подмосковье сел самолет с освобожденными из плена Украины военными

В одном из аэропортов Подмосковья приземлился самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена с Украиной, сообщает «РИА Новости».

Ранее днем 11 апреля Минобороны сообщило, что в Белоруссию с подконтрольной Киеву территории перевезли 175 российских военнослужащих.

Взамен Украине были переданы 175 военнопленных ВСУ.

Кроме того, были возвращены семеро российских граждан — жителей Курской области, которые будут доставлены домой. Эти люди — последние, кто оказался на территории Украины после вторжения ВСУ в августе 2024 года.

Возвращение российских военнослужащих из плена было произведено при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

О состоявшемся обмене сообщил ранее и президент Украины Владимир Зеленский. Украинской стороне были переданы военнослужащие ВСУ, бойцы Нацгвардии, пограничники, сержанты и офицеры, а также семь гражданских, рассказал он.

