Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что глава евродипломатии Кая Каллас не смогла бы защитить диплом в Московском государственном университете. Об этом он сообщил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Я заканчивал Московский государственный университет. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моего альмаматер. Она бы не смогла бы защитить диплом», — высказался Песков.
Ранее KP.RU сообщал, что Дмитрий Песков указал на недостаточный уровень квалификации Каи Каллас после заявлений главы евродипломатии о якобы нападении России на 19 стран и Африку в течение 100 лет. По словам пресс-секретаря российского лидера, Каллас не может давать какие-либо комментарии по вопросам истории.