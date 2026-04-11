CENTCOM: два американских эсминца прошли через Ормузский пролив

Два американских эсминца прошли через Ормузский пролив в рамках операции по его разминированию, сообщило Центральное командование ВС США. Как заявил Дональд Трамп, Вашингтон начнет расчистку пролива от иранских мин «в качестве услуги» странам, «не набравшимся смелости» заняться этим. Ранее о проходе американских судов через пролив писал портал Axios: по его данным, это первый такой случай с начала войны. Иран при этом сообщения о проходе эсминцев отрицает.