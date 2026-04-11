Тупик в Исламабаде: FT сообщает о провале переговоров США и Ирана из-за Ормуза

По информации издания, диалог между Вашингтоном и Тегераном, проходящий при посредничестве Пакистана, достиг тупиковой точки. Причиной стали непримиримые позиции сторон: Иран настаивает на единоличном суверенитете над проливом и введении платы за проход судов, в то время как США не согласны с такими условиями. Возобновление полноценной работы пролива остаётся нерешённой проблемой.