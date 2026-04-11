Путин поздравил с избранием на пост президента Ирака Низара Амиди

«Желаю Вам успехов на этом высоком посту. И, конечно, рассчитываю, что Ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений», — говорится в официальной телеграмме Путина.
Сегодня в Ираке завершились выборы главы государства. По итогам голосования в парламенте пост президента занял Низар Амиди, представитель «Патриотического союза Курдистана». Согласно данным агентства INA, его кандидатуру поддержали 227 парламентариев.
