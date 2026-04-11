Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил с избранием на пост президента Ирака Низара Амиди

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Низару Амиди по случаю его избрания на пост президента Ирака. В своем послании глава государства выразил надежду на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между двумя странами.

Источник: Life.ru

«Желаю Вам успехов на этом высоком посту. И, конечно, рассчитываю, что Ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений», — говорится в официальной телеграмме Путина.

Сегодня в Ираке завершились выборы главы государства. По итогам голосования в парламенте пост президента занял Низар Амиди, представитель «Патриотического союза Курдистана». Согласно данным агентства INA, его кандидатуру поддержали 227 парламентариев.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.