CENTCOM: США начали операцию по разминированию Ормузского пролива

О том, что США начали разминировать Ормузский пролив, сегодня заявил президент США Дональд Трамп. Журналист Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на источники, что несколько американских военных кораблей прошли через Ормузский пролив без согласования с Ираном. При этом высокопоставленный представитель Вооруженных сил Ирана назвал это сообщение ложным. Если к Ормузскому проливу приблизятся военные корабли США, они сразу станут целью для иранских военных, заявил он.