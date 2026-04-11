«Спасибо, что верили»: находившийся в плену в течение трех лет российский боец смог поговорить с матерью

Военнослужащий ВС России, находившийся в плену ВСУ на протяжении трех лет, смог позвонить своей матери после освобождения. О трогательной истории разговора бойца с его семьей сообщает ТАСС.
«Успокойся, все нормально. Да, обменяли. Да, нормально все. Спасибо, что меня искали, верили (в освобождение — прим. ред.)», — сказал военнослужащий во время телефонного разговора с матерью, находясь на белорусско-украинской границе.
Российский боец признался, что провел в плену ВСУ около трех лет. При этом, по его словам, информацию о том, что его обменяют, изначально военнослужащий воспринял как шутку.
Ранее KP.RU сообщал, что Министерство обороны РФ показало кадры с возвращением российских бойцов с Украины, где они находились в плену. В рамках обмена на Родину вернулись 175 военнослужащих, Киеву также были переданы 175 украинских солдат.