Путин назвал большим событием запуск новой широкополосной группировки связи

Путин поздравил Роскосмос с успешным запуском новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин назвал большим событием развертывание новой широкополосной группировки связи госкорпорацией «Роскосмос». Об этом он заявил в ходе встречи с главой национального космического агентства Дмитрием Бакановым.

Во время общения с главой государства в Кремле гендиректор госкорпорации рассказал Путину об успешном запуске низкоорбитальной широкополосной группировки связи с космодрома Плесецк в Архангельской области.

«Большое событие, я вас поздравляю еще раз», — заявил президент, отметив успех «Роскосмоса».

Ранее KP.RU сообщал, что Дмитрий Баканов рассказал о попытках нанести удары дронами по космодрому Плесецк в день запуска интернет-спутников. По словам главы госкорпорации, несмотря на это, совместные боевые расчеты «Роскосмоса» и космических войск ВС РФ смогли успешно выполнить свои задачи.