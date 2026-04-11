Путин назвал большим событием запуск новой широкополосной группировки связи

Президент России Владимир Путин назвал большим событием развертывание новой широкополосной группировки связи госкорпорацией «Роскосмос». Об этом он заявил в ходе встречи с главой национального космического агентства Дмитрием Бакановым.
Во время общения с главой государства в Кремле гендиректор госкорпорации рассказал Путину об успешном запуске низкоорбитальной широкополосной группировки связи с космодрома Плесецк в Архангельской области.
«Большое событие, я вас поздравляю еще раз», — заявил президент, отметив успех «Роскосмоса».
Ранее KP.RU сообщал, что Дмитрий Баканов рассказал о попытках нанести удары дронами по космодрому Плесецк в день запуска интернет-спутников. По словам главы госкорпорации, несмотря на это, совместные боевые расчеты «Роскосмоса» и космических войск ВС РФ смогли успешно выполнить свои задачи.