Иран и США провели два раунда переговоров в Исламабаде

«США и в этом раунде переговоров придерживаются, по их словам, “чрезмерно требовательного” подхода», — говорится в сообщении корреспондента гостелерадио Ирана.
Ранее Reuters узнал, что переговоры были трехсторонними в формате личных встреч. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавивший американскую делегацию, а также спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретились с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи.
Financial Times позже сообщила, что переговоры США и Ирана в Исламабаде зашли в тупик из-за разногласий по Ормузскому проливу. По данным иранского агентства Fars, по итогам первого этапа стороны обменялись письменными документами с изложением позиций.
США и Иран договорились о двухнедельном перемирии 8 апреля и начали переговоры 11 апреля.
