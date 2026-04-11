В Подмосковье сел самолет с вернувшимися из плена Украины военными

Сегодня Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «175 на 175» при посредничестве ОАЭ. Кроме того, были возвращены семеро жителей Курской области. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, это последние куряне, которых ВСУ вывезли во время боевых действий в регионе в 2024—2025 годах.