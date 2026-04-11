Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американцы всё чаще выбирают для жизни страны Восточной Европы

Соединённые Штаты, долгое время считавшиеся главным центром притяжения для миграции, теряют привлекательность для собственных граждан. Как сообщает CNN со ссылкой на данные опроса Gallup, каждый пятый американец в идеале хотел бы эмигрировать при первой же возможности. Особенно показателен рост числа молодых женщин, желающих уехать: за последние десять лет этот показатель увеличился в четыре раза.

Источник: Life.ru

Главными причинами такого сдвига аналитики называют ощущение личной небезопасности, стремление к доступному жилью и более высокому качеству жизни при сравнительно низких затратах. Если раньше американцы, решавшиеся на переезд в Европу, в основном выбирали «большую четвёрку» — Францию, Италию, Испанию и Португалию, — то теперь эксперты фиксируют резкий рост интереса к менее изведанным направлениям. В число фаворитов вошли Румыния, Болгария, Словакия, Польша, Албания и страны Балтии. Эти государства привлекают не только низкими ценами, но и более лояльными условиями для получения вида на жительство по сравнению со «старой» Европой.

Ярким примером этого тренда стала Румыния. Генеральный директор компании, специализирующейся на помощи в переезде, Драгош Поэде рассказал CNN о пятикратном росте числа американских клиентов за последние полтора года — с 200 до тысячи человек. По его словам, основные мотивы, которые называют клиенты, включают безопасность в общественных местах, доступ к качественной системе здравоохранения и образования, низкие налоги и общую дешевизну жизни. Многие прямо говорят о чувстве небезопасности в США «по политическим причинам».

«Они понимают, что американская мечта уже не та, что раньше», — резюмирует Поэде.

Привлекают американцев и другие страны региона. В Албании, где граждане США могут находиться без визы до года, на конец 2024 года насчитывалось почти 22 тысячи иностранцев с видом на жительство, из которых более трёх тысяч прибыли из Америки, Африки или Океании. В Эстонии высоко ценят развитую высокотехнологичную среду и плоскую ставку подоходного налога в 24 процента. Финляндия, хотя географически относится к Северной Европе, также включилась в борьбу за умы, запустив специальную кампанию по привлечению талантов из США в сфере высоких технологий, здравоохранения и обороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принятые для противодействия незаконной миграции меры уже приносят свои плоды. По его словам, работа в этом направлении должна быть выведена на новый уровень. Президент добавил, что необходимая работа проводилась и раньше. Однако в последнее время статус службы и принимаемые ей решения начали приносить заметный эффект.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше