Пентагон: два военных корабля США прошли через Ормузский пролив

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что два американских военных корабля прошли через Ормузский пролив.
«USS Frank E. Peterson (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив», — написал Пит Хегсет в соцсети.
По его словам, корабли действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению очистки пролива от мин, установленных Корпусом стражей исламской революции.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении расчистить Ормузский пролив от иранских мин. Он назвал это «услугой странам всего мира».
Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.