Уровень недовольства Мерцем в ФРГ обновил антирекорд

В Германии уровень недовольства деятельностью канцлера Фридриха Мерца достиг новой рекордной отметки в 70%.

Источник: Аргументы и факты

В Германии уровень недовольства деятельностью канцлера Фридриха Мерца достиг новой рекордной отметки в 70% на фоне роста цен на топливо. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на результаты соцопроса института INSA.

Положительно оценили работу Мерца только 21% респондентов. Показатель стал абсолютным антирекордом. Не смогли определиться с ответом 9% опрошенных.

«Даже сторонники правительственных партий в большинстве своем недовольны правительством», — прокомментировал результаты исследования руководитель INSA Херман Бинкерт.

В рейтинге политических партий на первое место вышла «Альтернатива для Германии», набрав 26% голосов. Далее идет блок ХДС/ХСС с показателем в 25%.

Напомним, в ноябре 2025 года работой Мерца были недовольны 64% немцев.

