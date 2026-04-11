Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наблюдатели из России будут присутствовать на выборах в Перу

Российская делегация уже приняла участие в брифинге Национального избирательного жюри и встретилась с его председателем Роберто Бурнео Бермехо.

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апреля. /ТАСС/. Российские наблюдатели прибыли в Перу для присутствия на президентских и парламентских выборах, которые пройдут в южноамериканской стране 12 апреля. Об этом сообщил ТАСС член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко.

«За последние 10 лет это первое приглашение Центризбиркому России посетить всеобщие выборы в Перу», — сказал он.

Российская делегация уже приняла участие в брифинге Национального избирательного жюри и встретилась с его председателем Роберто Бурнео Бермехо. «Договорились, что будем продолжать наше сотрудничество», — отметил он.

На пост президента Перу претендуют 35 кандидатов. Если ни одному из них не удастся получить более половины поданных голосов, то 7 июня в стране пройдет второй тур выборов. В нем примут участие два претендента, набравшие наибольшее количество голосов.

Помимо главы государства, перуанцам предстоит избрать 130 депутатов и 60 сенаторов. Голосование в Перу является обязательным для граждан от 18 до 70 лет.