Наблюдатели из России будут присутствовать на выборах в Перу

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апреля. /ТАСС/. Российские наблюдатели прибыли в Перу для присутствия на президентских и парламентских выборах, которые пройдут в южноамериканской стране 12 апреля. Об этом сообщил ТАСС член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко.
«За последние 10 лет это первое приглашение Центризбиркому России посетить всеобщие выборы в Перу», — сказал он.
Российская делегация уже приняла участие в брифинге Национального избирательного жюри и встретилась с его председателем Роберто Бурнео Бермехо. «Договорились, что будем продолжать наше сотрудничество», — отметил он.
На пост президента Перу претендуют 35 кандидатов. Если ни одному из них не удастся получить более половины поданных голосов, то 7 июня в стране пройдет второй тур выборов. В нем примут участие два претендента, набравшие наибольшее количество голосов.
Помимо главы государства, перуанцам предстоит избрать 130 депутатов и 60 сенаторов. Голосование в Перу является обязательным для граждан от 18 до 70 лет.