Дмитриев: чиновники Великобритании и ЕС могут дурачить многих, но не всех

Глава РФПИ прокомментировал так новости о том, что к протестам против роста цен на топливо присоединились граждане Франции.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Бюрократы Евросоюза и Великобритании лишь какое-то время могут вводить определенное количество людей в заблуждение, но им не удастся обманывать всех и всегда. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне разворачивающихся в Европе протестов из-за роста цен на энергоносители.

«Как и предсказывалось, протесты против роста цен на топливо вспыхивают по всей Великобритании и ЕС, при этом Ирландия впереди», — написал он в Х на английском языке.

Он обратился к европейским и британским лидерам. «Пробуждающее послание бюрократам из Великобритании и ЕС: “Вы можете дурачить всех людей какое-то время, вы можете дурачить некоторых людей все время, но вы не можете дурачить всех людей все время”, — отметил глава РФПИ.

Таким образом Дмитриев прокомментировал новости о том, что к протестам против роста цен на топливо присоединились граждане Франции. Колонны дальнобойщиков начали блокировать крупные автомагистрали в стране.

