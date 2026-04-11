Дмитриев: чиновники Великобритании и ЕС могут дурачить многих, но не всех

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Бюрократы Евросоюза и Великобритании лишь какое-то время могут вводить определенное количество людей в заблуждение, но им не удастся обманывать всех и всегда. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне разворачивающихся в Европе протестов из-за роста цен на энергоносители.