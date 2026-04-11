Орбан: Сийярто не может позвонить своей бабушке без прослушки спецслужбами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что иностранное вмешательство в ходе кампании перед парламентскими выборами было беспрецедентным, глава МИД Петер Сийярто не может «позвонить бабушке» без прослушки со стороны зарубежных спецслужб.
«Во время кампании нам пришлось смириться, или, по крайней мере, жить с еще одним нововведением, а именно с иностранным вмешательством беспрецедентного масштаба», — заявил Виктор Орбан во время выступления на последнем перед выборами митинге в Будапеште.
По его словам, Петер Сийярто не может даже позвонить своей бабушке, чтобы «об этом не доложила какая-нибудь спецслужба».
Отметим, парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал данные о вероятной прослушке его телефонных разговоров с Петером Сийярто. В частности, он отметил, что не обсуждает с зарубежными партнерами запретных тем.