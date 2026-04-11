В Белгородской области два мирных жителя пострадали при ударе дрона

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате удара украинского дрона рядом с автомобилем в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«На участке дороги Зозули — Грузское Борисовского округа от удара дрона ВСУ рядом с автомобилем ранены два мирных жителя», — написал Гладков в своем канале на платформе Мах.
Уточняется, что у мужчины — осколочные ранения спины, у женщины — множественные осколочные ранения плеча, спины и ног. Пострадавшим оказали необходимую помощь.
«Информация о последствиях уточняется», — добавил губернатор.