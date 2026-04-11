Дмитриев призвал чиновников Британии и ЕС «срочно исправлять ошибки» на фоне протестов

Глава РФПИ прокомментировал так публикацию агентства Bloomberg, в которой отмечается, что в Ирландии военные помогли полиции восстановить отгрузку топлива с единственного в стране нефтеперерабатывающего завода, поскольку протесты против действий правительства в связи с резким ростом цен на топливо продолжаются.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Бюрократам Евросоюза и Великобритании нужно срочно исправлять свои стратегические просчеты в энергетической сфере и искупать вину. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне разворачивающихся в Европе протестов из-за роста цен на энергоносители.

«Месяц назад я публично предупредил бюрократов из Великобритании и ЕС о кризисе и революции, с которыми они столкнутся из-за своих энергетических ошибок. Народы Великобритании и ЕС устали от миграции, разжигания войн и нехватки топлива — и поднимаются. Бюрократам необходимо срочно исправлять свои ошибки и искупать вину», — написал он в Х на английском языке.

Таким образом он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, в которой отмечается, что в Ирландии военные помогли полиции восстановить отгрузку топлива с единственного в стране нефтеперерабатывающего завода, поскольку протесты против действий правительства в связи с резким ростом цен на топливо продолжаются.

