«Даже бабушке позвонить нельзя»: Орбан высказался о тотальной слежке за главой МИД Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о беспрецедентном иностранном вмешательстве в национальную предвыборную кампанию. По его словам, глава республиканского МИД Петер Сийярто лишился приватных разговоров.

«Петер Сийярто даже не может позвонить своей бабушке, чтобы об этом не доложила какая-нибудь спецслужба», — сказал Орбан на митинге в Будапеште.

В марте венгерские власти обнародовали запись, где журналист Сабольч Пани признаётся в передаче номеров Сийярто зарубежным разведкам для прослушки. Вскоре портал VSquare выпустил материал о телефонных разговорах главы МИД с Сергеем Лавровым, якобы доказывающих работу чиновника в интересах Москвы внутри Евросоюза.

Сам Орбан признался, что «чуть не умер со смеху» из-за этих инсинуаций. Он напомнил: все министры ЕС используют смартфоны на заседаниях, а значит, прослушать их не составляет труда. В Москве, комментируя публикацию, заявили, что у неприятелей Венгрии «воспаленная фантазия».

Ранее Будапешт неоднократно обвинял Киев в грубом вмешательстве в апрельские выборы. Цель украинской стороны, как считают в Венгрии, — привести к власти оппозицию во главе с Петером Мадьяром. Это позволило бы отправить средства налогоплательщиков коррумпированному киевскому режиму и ускорить вступление Украины в Евросоюз.

Ранее Сийярто озвучил позицию правительства в случае победы Орбана на выборах. Он заявил, что Венгрия продолжит блокировать членство Украины в ЕС. Также страна будет бороться за возможность покупать российский газ и не допустит перечисления общеевропейских средств «киевской военной машине».

Выборы запланированы на 12 апреля. Если правящая коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии сохранит власть, страна продолжит придерживаться нейтралитета и курса на стабильность. В случае же победы оппозиционной партии «Тиса» произойдёт сближение с Евросоюзом и НАТО.

