FT: переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива

По информации СМИ, Иран настаивает на собственном контроле над проливом и праве взимать плату с проходящих судов.

Источник: Аргументы и факты

В ходе переговоров в Исламабаде представителям Соединенных Штатов и Ирана не удалось добиться прогресса в решении вопроса о контроле над Ормузским проливом, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.

«Переговорщики заявляют, что в американо-иранских переговорах в Пакистане по вопросу контроля над Ормузским проливом сохраняется тупиковая ситуация», — говорится в публикации.

Сообщается, что иранская сторона добивается единоличного контроля над проливом и права взимания платы с идущих через него судов. Варианты совместного контроля над Ормузским проливом в Иране считают неприемлемыми.

По информации иранских СМИ, американская сторона выдвигает на переговорах чрезмерные требования.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило о возможности продления переговоров США и Ирана в Исламабаде еще на один день с целью «продолжения экспертных обсуждений».

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что результаты переговоров с Ираном в Исламабаде не имеют для него значения.

