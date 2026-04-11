FT: переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива

В ходе переговоров в Исламабаде представителям Соединенных Штатов и Ирана не удалось добиться прогресса в решении вопроса о контроле над Ормузским проливом, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.
«Переговорщики заявляют, что в американо-иранских переговорах в Пакистане по вопросу контроля над Ормузским проливом сохраняется тупиковая ситуация», — говорится в публикации.
Сообщается, что иранская сторона добивается единоличного контроля над проливом и права взимания платы с идущих через него судов. Варианты совместного контроля над Ормузским проливом в Иране считают неприемлемыми.
По информации иранских СМИ, американская сторона выдвигает на переговорах чрезмерные требования.
Ранее иранское агентство Tasnim сообщило о возможности продления переговоров США и Ирана в Исламабаде еще на один день с целью «продолжения экспертных обсуждений».
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что результаты переговоров с Ираном в Исламабаде не имеют для него значения.