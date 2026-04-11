Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Исламабаде начался третий раунд переговоров между Ираном и США

Третий раунд переговоров между Ираном и Соединенными Штатами начался в Исламабаде при участии пакистанских посредников. Об этом 11 апреля сообщило иранское государственное телевидение (IRIB).

Источник: AP 2024

«Переговорные команды Ирана и США только что начали новый раунд переговоров в Исламабаде при участии пакистанских официальных лиц в качестве посредников», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По информации телеканала, это является «последним шансом» для переговорщиков достичь общего соглашения.

Президент США Дональд Трамп в этот же день объявил об официальном начале переговоров. По его словам, для американской стороны скоро станет понятно, откровенен ли Тегеран на переговорах. Как указал президент США, это «не займет много времени». Кроме того, американский лидер назвал Иран «страной-неудачницей».

Позже он сообщил, что США возобновят удары по Ирану в случае провала переговоров в Исламабаде об урегулировании войны. В разговоре с журналисткой телеканала Newsmax Келли Майер он отметил, что не знает, чем завершатся сегодняшние консультации с Тегераном. На вопрос корреспондентки, есть ли у президента США надежда, Трамп заявил о готовности «действовать».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше