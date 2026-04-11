В Исламабаде начался третий раунд переговоров между Ираном и США

По информации телеканала, это является «последним шансом» для переговорщиков достичь общего соглашения.
Президент США Дональд Трамп в этот же день объявил об официальном начале переговоров. По его словам, для американской стороны скоро станет понятно, откровенен ли Тегеран на переговорах. Как указал президент США, это «не займет много времени». Кроме того, американский лидер назвал Иран «страной-неудачницей».
Позже он сообщил, что США возобновят удары по Ирану в случае провала переговоров в Исламабаде об урегулировании войны. В разговоре с журналисткой телеканала Newsmax Келли Майер он отметил, что не знает, чем завершатся сегодняшние консультации с Тегераном. На вопрос корреспондентки, есть ли у президента США надежда, Трамп заявил о готовности «действовать».