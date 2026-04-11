Тренер «Балтики» — о матче с «Пари НН»: судья давал бить наших игроков безнаказанно

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев остался недоволен работой арбитров в матче 24-го тура РПЛ с «Пари НН».
В этой игре «Балтика» потеряла трёх игроков из‑за повреждений: Брайан Хиль покинул поле в первом тайме, во втором захромал Чивич, а позже был заменён Тентон Йенне.
«С чем связываю травмы? Сами подумайте. Это всё наслаивалось, в первый раз такое на моей памяти. Никакой перегрузки нет, потому что мы работаем как обычно. Здесь и соперник приложил руку, и судья, который давал бить наших игроков в первом тайме безнаказанно», — приводит его слова «Матч ТВ».
Встреча завершилась со счётом 2:2.
«Балтика» набрала 44 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата страны. У «Пари НН» 21 очко и 14-я позиция.
Ранее «Балтика» сделала заявление об операции Талалаева.